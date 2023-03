Amburgo-Trento stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurocup 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Amburgo-Trento, sfida valida come diciassettesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Vincendo nell’ultimo turno contro Podgorica, gli uomini di coach Molin si sono regalati ancora un’ultimissima possibilità di qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta. Per farlo, però, c’è un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria, per poi rinviare il verdetto finale all’ultima giornata della fase a gironi; ai tedeschi, invece, basta una vittoria negli ultimi 80′ per qualificarsi. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di martedì 21 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Amburgo-Trento di Eurocup.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurocup anche su Dazn, e la partita in questione rientra tra queste. Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale e con tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.