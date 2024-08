Alex Sorgente in finale park oggi in tv, skateboarding Parigi 2024: canale e orario

Alex Sorgente vola in finale nel park e la sua gara con in palio le medaglie e riservata ai migliori otto di questa specialità alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà visibile oggi in tv: ecco tutte le informazioni utili su canale e orario. L’azzurro ha ottenuto un punteggio monstre nella seconda run della sua heat, la terza: 91.14 che l’ha fatto classificare al terzo posto quando mancavano solo cinque skater alla fine delle qualificazioni, ragion per cui è pass aritmetico per la finale a otto che assegna le medaglie. Ma a che ora lo rivedremo sulle rampe della Concorde per i suoi trick?

A CHE ORA E COME SEGUIRE SORGENTE IN FINALE PARK

Alex Sorgente disputerà la finale del park, specialità dello skateboarding, alle ore 17.30 di mercoledì 7 agosto. Discovery+ trasmetterà integralmente l’evento per gli abbonati, mentre Eurosport non ha al momento previsto questa diretta sui canali lineari distribuiti da Sky Sport e Dazn. Da capire, inoltre, se la Rai si connetterà per mandare in onda alcune fasi di questa finale con un azzurro impegnato, eventualmente Rai Due o Rai Sport con streaming su Rai Play. Sportface.it, invece, vi garantirà la diretta scritta aggiornata in tempo reale.