Alcaraz-Dimitrov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Carlos Alcaraz sfiderà Grigor Dimitrov nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Lo spagnolo sta continuando ad esprimere il proprio miglior tennis dopo il trionfo ad Indian Wells e deve ancora lasciare per strada un set. Dall’altra parte trova un altro avversario in ottima forma come il bulgaro, che in questi primi tre mesi scarsi di stagione ha vinto a Brisbane ed è riuscito a raggiungere la finale a Marsiglia, issandosi fino alla posizione numero dodici del ranking mondiale. Il bilancio dei precedenti premia Alcaraz, che si trova in vantaggio per 3-1 e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Per il vincitore c’è in palio il pass per il penultimo atto contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure il sorprendente ungherese Fabian Marozsan.

