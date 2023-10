Albinoleffe-Arzignano Valchiampo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Albinoleffe-Arzignano Valchiampo sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match dell’undicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. All’Albinoleffe Stadium i padroni di casa, quindicesimi con soli dieci punti, ospitano una formazione che si trova invece in settima posizione. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 16.15 di sabato 28 ottobre, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go.