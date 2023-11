Sport del ghiaccio: nasce FISG TV, la nuova piattaforma streaming per seguire le gare italiane

La nuova casa degli sport sul ghiaccio è FISG TV, nuova piattaforma streaming nata dalla partnership tra Sportway Media Group e Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Alla base del progetto c’è il desiderio di avvicinare le famiglie ai loro atleti, ma anche di valorizzare il percorso dei giovani azzurri. FISG TV non sarà dunque una semplice piattaforma streaming – dove seguire tutte le più importanti gare e competizioni junior e senior organizzate sul territorio italiano – ma anche “un vero e proprio ponte tecnologico in grado di unire i palazzi del ghiaccio con le case di ogni tifoso, di ogni genitore e di ogni appassionato che desidera fare parte della nostra grande famiglia sportiva”.

Come si legge sul sito della Fisg, “il sistema si fonda sull’installazione di telecamere fisse nei più importanti palazzetti del ghiaccio italiani, in grado di orientarsi seguendo lo svolgersi della competizione e offrendone così la visione al pubblico a casa”. Attualmente sono nove gli impianti in cui l’hardware è già stato installato, ma il numero è destinato a salire, arrivando fino a circa venti nel mese di novembre e addirittura oltre 30 nel corso del 2024. Inizialmente il servizio streaming sarà gratuito e partirà con la trasmissione delle partite di hockey. Una volta entrato pienamente a regime (con le prime competizioni di pattinaggio di figura e short track a novembre, mentre nel 2024 curling e pista lunga) sarà a pagamento, ma a cifre contenute. Sarà comunque possibile testarne le funzionalità gratuitamente per tutto il mese di novembre.