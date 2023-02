Snowboardcross, cambia il calendario dei Mondiali Bakuriani 2023: gare anticipate di due giorni

Il programma dei Campionati Mondiali 2023 di snowboardcross a Bakuriani (Georgia) cambia completamente a causa delle avverse condizioni meteorologiche: per questo motivo, le finali sono state anticipate già alla giornata di domani, ben due giorni prima rispetto a quanto messo in preventino. Domani, mercoledì 1 marzo, vedremo già le due finali: la gare inizieranno alle ore 07.30 italiane. quando ci sarà la finale maschile, mentre quella femminile prenderà il via alle 08.05. L’Italia sarà rappresentata da Omar Visintin, Michele Godino, Filippo Ferrari e Lorenzo Sommariva tra gli uomini, mentre nella gara femminile ci saranno Sofia Belinghieri, Caterina Carpano, Raffaella Brutto e Francesca Gallina.