Snowboard, slalom parallelo a squadre miste Bad Gastein: l’Austria batte in finale la Germania, 5° e 6° i due team italiani

Oggi è andata in scena la giornata dedicata alle fasi finali dello slalom parallelo a squadre miste in Coppa del Mondo di snowboard 2022/2023. Si parte dagli ottavi fino alla finale. Germania e Austria si presentano con 3 squadre. 2 team per Italia, Svizzera e Canada. Un solo team per Corea, Repubblica Ceca, Slovenia e Polonia. Ottavi di finale con la Germania che perde due team, mentre l’Austria ne riesce a portare due ai quarti. Italia che va ai quarti con entrambe le squadre eliminando Corea e Slovenia. Gli azzurri hanno in tabellone due quarti di finali complicati e non riescono a trovare la qualificazione in semifinale. Semifinali che vedono protagonisti i due team dell’Austria che si trovano di fronte Svizzera 2 e Germania 1. Entrambe le gare sono combattutissime con Austria 1 che la spunta su Svizzera 2 di 0.02 e Germania 1 che batte Austria 2 di 0.04. Finale terzo e quarto posto con Svizzera 2 che sfrutta un errore nella seconda discesa di Austria 2 e si guadagna il gradino più basso del podio. Nella finale per primo e secondo Austria 1 se la vedrà con Germania 1. La coppia austriaca Promegger-Ulbing sfrutta un errore della Germania nella seconda discesa e si aggiudica il gradino più alto del podio.

Nella prima batteria degli ottavi di finale passa Polonia 1 su Austria 3 con 1.04 di vantaggio. Nel secondo ottavo Svizzera 2 non trova difficoltà contro Germania 3 e avanza ai quarti di finale con 4.09 di margine sui tedeschi. Italia 1 mantiene le aspettative con il duo Caffont-Borlomini che distacca di 1.74 Corea 1 e va ai quarti di finale. Nella quarta batteria Austria 1 soffre ma riesce a piegare Germania 4 di 91 centesimi. Passa anche Austria 2 che si sbarazza di Canada 2 con 2.35 di vantaggio. Sesta batteria combattuta con Svizzera 1 che batte Canada 1 di 40 centesimi. Penultima batteria che vede protagonista la seconda coppia azzurra, con March e Dalmasso che staccano il pass per i quarti in extremis battendo Slovenia 1. Ultimo ottavo di finale con Germania 1 che sfrutta l’errore nella seconda discesa di Repubblica Ceca 1 e avanza ai quarti di finale.

Si parte con i quarti di finale. Nella prima batteria Polonia 1 soffre ma vola in semifinale con 15 centesimi di vantaggio su Svizzera 2. Nella seconda batteria Caffont-Borlomini si devono arrendere alla superiorità di Austria 1, che si guadagna le semifinali con un margine di 64 centesimi. Terza batteria con Austria 2 che stacca Svizzera 1 di 18 centesimi. Nell’ultima batteria gli azzurri March e Dalmasso non riescono a sciare a livello di Germania 1 ed escono ai quarti con un ritardo di 1.53.

Semifinali che vedono contrapposti Austria 1 con Svizzera 2 e Austria 2 con Germania 1. Nella prima semifinale Austria 1 passa con soli 2 millesimi di vantaggio su Svizzera 2 e affronterà in finale Germania 1 che la spunta su Austria 2 di 4 millesimi.

Prima della finalissima va in scena la finalina per il terzo e quarto posto tra Austria 2 e Svizzera 2. A guadagnarsi il gradino più basso del podio è Svizzera 2 che sfrutta un errore nella seconda discesa di Austria 2. Nella finale per le prime due posizioni l’Austria prova a confermare il dominio nella specialità contro la Germania. La coppia austriaca Promegger-Ulbing riesce a centrare l’obiettivo e regalano la vittoria sulle nevi di casa di Bad Gastein.