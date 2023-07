Snowboard, Raffaella Brutto si ritira: “Difficile smettere, mai pensato di raggiungere questi livelli”

Raffaella Brutto saluta il mondo dello snowboard agonistico. Dopo 91 presenze in Coppa del mondo con il secondo posto individuale a Montafon (Aut) nel 2012 e i due terzi posti a la Molina (Spa) nel 2014 e Big White (Can) nel 2020 ma anche due vittorie in coppia con Michela Moioli nelle prove a squadre (a Montafon nel 2013 e Veysonnaz nel 2017), le nove partecipazioni ai Mondiali e a tre Olimpiadi, la 35enne valdostana d’adozione, portacolori del Centro Sportivo Esercito, lascia l’attività per dedicarsi al suo futuro. “È difficile lasciare andare una parte così bella e lunga della mia vita, ma tutto ha un termine, incluso la mia carriera da snowboarder. Quando ho iniziato nel 1996, non avrei mai immaginato che avrei raggiunto questi livelli, competendo per oltre 10 anni in Coppa del Mondo e partecipando a tre Olimpiadi. È incredibile come una scelta, quella di provare lo snowboard, abbia influenzato così profondamente la mia vita, portandomi non solo successi sportivi, ma anche l’amore e la gioia di diventare madre”.