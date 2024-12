Una tragedia ha sconvolto il mondo dello snowboard, che piange la scomparsa di Sophie Hediger. La 26enne, che faceva parte della nazionale svizzera di snowboardcross, è stata travolta da una valanga sulle piste di Arosa, cittadina in cui ha trascorso molto tempo nella sua carriera, dopo essere cresciuta a Horgen. “Siamo sbalorditi e pensiamo alla famiglia di Sophie, alla quale porgiamo le nostre più sincere condoglianze”, le parole di Walter Reusser, CEO Sport di Swiss-Ski. Ora, sulla vicenda sta indagando la polizia elvetica, che vuole fare luce sulle dinamiche del terribile incidente per stabilire eventuali responsabilità.

Sophie Hediger ha ottenuto risultati importanti nel proprio sport, dove si è affermata nel gruppo di atlete di alta caratura. I primi due podi in Coppa del Mondo sono arrivati nel corso della stagione 2023/2024, e i piani per il futuro prossimo erano molto importanti. Infatti, durante la prova generale per i campionati che mondo che si terranno a St. Moritz è arrivata seconda. Per questo, vincere una medaglia nella rassegna iridata in casa a Engadina era uno dei suoi sogni più grandi, a livello sportivo. Una vita stroncata “tragicamente, brutalmente e troppo presto”, ha aggiunto la Swiss-Ski nella sua nota.

La federazione elvetica, in accordo con la famiglia della defunta e il suo compagno, ha deciso di non fornire ulteriori informazioni circa la morte dell’atleta, chiedendo di rispettare la sfera privata delle persone in lutto.