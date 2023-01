Snowboard, gigante parallelo Scoul 2023: secondo posto per Felicetti, vince il polacco Kwiatkowski

Oskar Kwiatkowski vince la gara maschile di slalom gigante parallelo di snowboard a Scoul, valida per la Coppa del Mondo 2022/23. Il polacco ha battuto in finale l’azzurro Mirko Felicetti, che dunque ha chiuso con un’ottima seconda posizione. Nella finalina per il terzo posto, invece, l’austriaco Prommegger ha battuto lo sloveno Mastnak. Tra gli altri azzurri settimo posto per Aaron March, ottavo Maurizio Bormolini e nono Daniele Bagozza. Chiude poi sedicesimo Gabriel Messner, mentre ventesima posizione per Roland Fischinaller davanti a Edwin Coratti. Ventiseiesimo invece Marc Hofer.

Nella gara femminile invece successo per Carolin Langenhorst, vittoriosa in finale sulla connazionale Ramona Theresia Hofmeister. Chiude il podio la svizzera Julie Zogg, che ha avuto la meglio sulla giapponesa Miki Tsubaki. Migliore delle azzurre Elisa Caffont, undicesima, mentre quindicesima Nadya Ochner. Venticinquesima posizione poi per Lucia Dalmasso.