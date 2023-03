Snowboard cross, Mondiali 2023: Gran Bretagna oro nel team event, Italia fuori ai quarti

La Gran Bretagna ha vinto la medaglia d’oro nel team event dello snowboardcross ai Mondiali di Bakuriani, in Georgia. A trionfare è stata la coppia formata dal 22enne Huw Nightinghale e da Charlotte Bankes – oro iridato individuale a Idre Fjall 2021 -, che è riuscita a precedere nella big final la squadra austriaca di Jakob Dusek e Pia Zerkhold, e il team francese composto da Merlin Surget e Choe Trespeuch. Solo quarto posto per gli Stati Uniti degli espertissimi Patrick Baumgartner e Lindsey Jacobellis. Niente da fare invece per l’Italia. Il cammino di Omar Visintin, già medaglia di bronzo nella gara individuale, e Raffaella Brutto, nona nella sfida femminile, si è interrotto ai quarti di finale, contro i team Francia I e USA II.