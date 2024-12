Michela Moioli e Lisa Francesia Boirai si sono qualificate al turno finale della prima tappa della stagione di Coppa del Mondo di snowboard cross 2024/2025 in corso a Cervinia. Ottavo posto per Moioli e quinto per Boirai nelle rispettive run, comandate da Lea Casta e Iafrate Danielsson. Fuori Sofia Belingheri, Marika Savoldelli e Caterina Carpano.

Al maschile dentro Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni e Matteo Menconi. Sommariva settimo nella sua prova, Leoni e Menconi rispettivamente nono e diciassettesimo. Fuori Filippo Ferrari, Omar Visintin, Niccolò Colturi, Matteo Rezzoli, Luca Abbati, Federico Podda ed Octavian Buda. Sabato 14 dicembre la fase finale è prevista con inizio alle 11:30.