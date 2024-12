Lucia Dalmasso vince la tappa di Yanqing, in Cina, valida per la Coppa del Mondo di snowboard slopestyle. La bellunese delle Fiamme Gialle si è presa la seconda vittoria in carriera dopo segue quella di Scuol. L’azzurra ha battuto in finale l’austriaca Sabine Payer con un margine di otto centesimi. Successo al cardiopalma anche in semifinale con la giapponese Tsubaki Miki (+0.01). Più agevoli i quarti di finale con il derby vinto contro Jasmine Coratti (+0.39). L’altra italiana ha poi chiuso all’ottavo posto. “Mi sono divertita tantissimo oggi. Il tracciato era fantastico, sono state sfide veramente toste e ci voleva una giornata così. Non poteva andare meglio, adesso cerco di rimanere concentrata per lo slalom di domenica”.

Grandi soddisfazioni anche al maschile con Maurizio Bormolini secondo e Mirko Felicetti terzo. Trionfa lo sloveno Tim Mastnak, che ha la spunta sfruttando un errore nel finale da parte del primo dei due azzurri. Bormolini può però consolarsi con il primo posto in classifica generale. Felicetti, sconfitto in semifinale proprio da Mastnak, ha approfittato dell’errore dell’austriaco Andreas Promegger per prendersi il podio. “Sono molto felice. Era una gara difficile e da combattere fino alla fine, ce l’ho fatta. In finale sono rimasto agganciato ad una porta e ho commesso un errore, spero di continuare così nel resto della stagione”.Per quanto riguarda gli altri italiani, Daniele Bagozza è decimo, mentre Edwin Coratti è sedicesimo. Domenica 8 dicembre la tappa di Yanqing si completa con un duplice slalom parallelo, la fase finale è in programma alle 6:30 italiane.