Snowboard, Coppa del Mondo: nove azzurri a Davos per il primo slalom parallelo

La Coppa del Mondo di snowboard propone il primo slalom parallelo della stagione. Sabato 23 dicembre, sulle nevi svizzere di Davos, si parte con il turno di qualificazione in mattinata, seguito alle 14:00 dal tabellone principale. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato per la tappa elvetica nove atleti, nel dettaglio: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont. C’è voglia di dare continuità alle ottime risposte arrivate in questo inizio di stagione. Prima è arrivata la doppietta firmata da Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti a Carezza, seguita due giorni dopo dai podi di Lucia Dalmasso e Roland Fischnaller a Cortina d’Ampezzo.