Slittino, Mondiali Altenberg 2024: Voetter/Oberhofer campionesse iridate nel doppio sprint femminile

Andrea Voetter e Marion Oberhofer sul tetto del Mondo. Il duo azzurro si aggiudica la gara del doppio femminile sprint ai Mondiali di slittino che sono partiti quest’oggi sul budello tedesco di Altenberg. Dopo la medaglia di bronzo dello scorso anno, Andrea e Marion sono riuscite a conquistare il tanto atteso oro, grazie al tempo di 28″421 nella prova odierna, precedendo per soli 17 millesimi le lettoni Upite/Kaluma e per 46 l’altro equipaggio lettone composto da Robezniece/Bogdanova. Qualche breve festeggiamento per le due atlete italaine e poi di nuovo concentrate per giocarsi un’altra medaglia nella gara lunga in programma domani.

La Lettonia conquista il gradino più alto del podio nella prova di doppio maschile sprint grazie alla coppia Bots/Plume che chiudono davanti a tutti con il tempo di 27″863, precedendo di 32 millesimi gli austriaci Steu/Kindl e di 110 l’altro equipaggio biancorosso Gatt/Schoepf. Quarta posizione per l’Italia con il suo primo equipaggio, quello composto da Ivan Nagler e Fabian Malleier a soli 25 millesimi dalla medaglia. Quinti Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner a 169 dai leader, nono posto per Ludwig Rieder e Lukas Gufler.

Nel singolo sprint maschile è protagonista di un grave errore che pregiudica la sua gara il nostro Dominik Fischnaller, che è andato a sbattere contro le paratie e si è quasi girato, terminando al 13/o posto finale. Oro all’austriaco David Gleirscher con il tempo di 33″001, per 70 millesimi più veloce di Max Langenhan e per 123 rispetto al lettone Kristers Aparjods, medaglia di bronzo. Nel singolo sprint femminile vince la tedesca Julia Taubitz con 37″702, davanti alla svizzera Natalie Maag, staccata di soli 72 millesimi. Medaglia di bronzo per la lettone Elina Vitola, a 111 millesimi dalla campionessa del mondo. Buona gara per Sandra Robatscher che chiude al sesto posto con 170 millesimi di ritardo dalla vincitrice e soli 59 millesimi dal bronzo. Verena Hofer è 12/a a 263 millesimi e Nina Zoeggeler 15/a con 313 millesimi di svantaggio.