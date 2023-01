Slittino, Eitberger trionfa nel singolo femminile a Sigulda. Robatscher e Voetter nella top-ten

Va a Dajana Eiterberg il successo nel singolo femminile nella tappa di Sigulda della Coppa del mondo di slittino 2022/2023. In Lettonia la tedesca ha concluso la gara con un crono complessivo di 1’22″999, dominando entrambe le run. Secondo posto per la padrona di casa Elina Vitola, dietro di 0″094. Sul terzo gradino del podio Julia Taubitz, quinta Anna Berreiter per un quasi dominio da parte del team tedesco. Buon sesto posto per la nostra Sandra Robatscher, migliore delle azzurre. Ottava Andrea Votter, che nella seconda run ha recuperato tre posizioni. Appena fuori dalla top ten Verena Hofer 12esima, con Nina Zoeggeler 18esima.