Si è chiusa con l’ottimo quarto posto di Dominik Fischnaller la stagione di Coppa del Mondo di slittino artificiale. Nella tappa andata in scena a Yanqing (Cina), l’azzurro è terzo dopo la prima run, ma perde una posizione nella seconda metà di gara e vede così sfumare il terzo gradino del podio. Miglior tempo in entrambe le manche per Langenhan che ferma il cronometro sull’1’55″051 per lasciarsi alle spalle di oltre mezzo secondo i due austriaci Jonas Müller e David Gleirscher, rispettivamente secondo a 0″532 e terzo a 0″582, con Fischnaller che chiude nella loro scia, staccato di 0″648. Leon Felderer è undicesimo a 2″101 mentre Alex Gufler si è fermato dopo il 22esimo tempo della prima run.

Langenhan vince la coppa di cristallo con 716 punti seguito da Nico Gleirscher a 613 e da Felix Loch (547); sesta piazza per Fischnaller, migliore degli azzurri, con 506.

Quarti anche Rieder/Kainzwaldner nel doppio

Giornata che in Cina si era aperta con il doppio maschile, dove Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner chiudono in quarta posizione – migliore prestazione stagionale – arrivando a un passo dal podio. La coppia azzurra, terza dopo la prima run, hanno mancato per poco più di un decimo la terza piazza, andata ai tedeschi Eggert/Muller. Successo che è andato al duo Wendl/Arlt, capaci nella discesa decisiva di superare i lettoni Wendl/Art, leader a metà gara, con il tempo complessivo di 1’58″143 ed un margine di 0″158. Ritardo di 0″765 qundi per Eggert/Müller, con gli azzurri staccati di 0″926; alla gara non hanno invece preso parte Ivan Nagler e Fabian Malleier.

Per quanto concerne la classifica generale, questa si chiude con il successo degli stessi Wendl/Arlt, leader con quattro vittorie nel corso dell’annata sportiva per salire a quota 745 e precedere Bots/Plume (641) e gli austriaci Steu/Eggert (606).

Slittino naturale, gran chiusura per Lanthaler e Clara

Fine settimana in cui è giunta al termine anche la Coppa del Mondo di slittino naturale e con essa la carriera della straordinaria Eveli Lanthaler. La campionessa azzurra, che aveva già conquistato aritmeticamente la sua nona Coppa generale, fa en plein di vittorie nel singolo feemminile a Nova Ponente, in provincia di Bolzano, centrando il successo numero 59 in Coppa del Mondo. L’altoatesina ha vinto in 1’51″64 con un secondo esatto di margine sull’altra azzurra Daniela Mittermair, mentre l’austriaca Daniela Unterberger è terza a 1″60; quarto posto ai piedi del podio per Nadine Staffler, con Jenny Castiglioni sesta.

Non da meno Florian Clara, altro dominatore di questa disciplina nell’ultimo decennio. Nell’ultima gara sale sul gradino più alto deel podio con il tempo di 1’50″45 seguito da Fabian Brunner (1’51″09) e Patrick Pigneter (1’51″43) che così festeggia a sua volta sul podio l’ultima sfida della carriera. Dietro al terzetto azzurro, Michael Scheikl è quarto, con Hannes Unterholzner quinto a completare il quartetto italiano nella top5 di giornata. Clara fa sua la generale di singolo con 590 punti, precedendo Michael Scheikl (555) e Stefan Federer, terzo con 408; Brunner è quarto con 390 punti.