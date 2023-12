Skicross, Coppa del Mondo Val Thorens 2023: Zuech ottavo, vince Takats

di Mattia Zucchiatti 53

Top 10 per Dominik Zuech a Val Thorens. L’azzurro ha chiuso all’ottavo posto la prima gara di Coppa del mondo di skicross, che ha visto trionfare l’austriaco Tristan Takats, seguito dall’americano Tyler Wallasch e dallo svizzero Romain Detraz. In questa opening stagionale è arrivata la quarta top 10 per Zuech, migliore azzurro dei quattro in gara. Oltre a Zuech, solo Federico Tomasoni era riuscito a staccare il pass per i quarti, mentre si erano subito fermati Edoardo Zorzi e Yanick Gunsch. Zuech, poi, era approdato in semifinale, dove è stato battuto dall’austriaco Tristan Takats e dall’elvetico Romain Detraz, dovendo accontentarsi della small final. Tomasoni, invece aveva interrotto il suo cammino ai quarti. Zero italiane invece nella gara femminile, dopo l’infortunio capitato a Jole Galli. A vincere è stata la svedese Sandra Naeslund, che ha preceduto la francese Marielle Berger Sabbatel e l’elvetica Fanny Smith. Venerdì il programma prevede la seconda gara, sia al maschile che al femminile, con il rientro in gara del campione del mondo Simone Deromedis.