Skicross, Coppa del Mondo Val Thorens 2023: eliminazione a sorpresa per Deromedis in qualificazione

Eliminazione sorprendente quella di Simone Deromedis, asso azzurro dello skicross, nella qualificazione per gara-1 della prima tappa di Coppa del Mondo in programma a Val Thorens. Sulla pista francese il campione del mondo non è andato oltre il quarantaduesimo tempo, ben lontano dai 32 che avanzano in finale, fissata per giovedì 7 dicembre. Eliminato anche Davide Cazzaniga, mentre il team azzurro sarà comunque rappresentato bene da Yanick Gunsch, avanzato col tredicesimo tempo, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni 25esimo e Dominik Zuech. Il miglior tempo di giornata è stato invece messo a segno dall’austriaco Johannes Aujesky davanti allo svizzero Sven Liechti e al francese Melvin Tchiknavorian. Nessuna italiana era invece impegnata in campo femminile dopo la cancellazione di Jole Galli.