SkiCross, Coppa del Mondo Reiteralm 2024: Deromedis secondo, è l’azzurro più titolato della disciplina

Simone Deromedis chiude al secondo posto alle spalle di Youri Duplessis la gara-2 dello skicross di Reiteralm, in Austria, sede della tappa di Coppa del Mondo. Una prestazione da incorniciare, che permette all’azzurro di agguantare il quinto podio della carriera e di diventare così l’italiano più titolato della disciplina. Il 23enne chiude la heat 8 degli ottavi in testa, conquistando il pass per i quarti insieme al canadese Reece Howden. Federico Tomasoni, invece, precede Piccard e Mobaerg, chiudendo alle spalle di Lenherr per il passaggio al turno successivo. Nei quarti, Tomasoni taglia il traguardo per terzo, ma Lenherr viene squalificato per salto di porta e il bergamasco accede in semifinale, dove trova lo stesso Deromedis che nel suo quarto non riesce ad acciuffare Kappacher. Nel penultimo atto Deromedis si aggiudica la big final (con Duplessis, Terence Tchiknavorian e Alex Fiva) mentre Tomasoni è solo quarto. Dopo un contatto con lo svizzero Fiva, Deromedis si ritrova in ultima posizione. Fiva però, aveva saltato una porta, permettendo al trentino di rientrare in zona podio. A quel punto, arriva il sorpasso su Tchiknavorian ma non su Duplessis, che va a vincere. Tomasoni invece inforca nella small final e viene squalificato, chiudendo la gara al settimo posto. Al femminile a far festa è la canadese Brittany Pheelan che conquista la prima vittoria della carriera, davanti alla francese Marielle Berger Sabbatel, mentre le due svizzere Gantenbein e Dumont, cadute in uno scontro, vengono classificate entrambe al terzo posto. Non c’erano italiane in gara.