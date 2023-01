Skeleton, Winterberg 2023: Bagnis ottavo, vince Grotheer davanti a Jungk

Ottavo posto per Amedeo Bagnis nella prova maschile della tappa di coppa del mondo di Winterberg 2023 di skeleton. L’azzurro, nono dopo la prima manche, migliora leggermente la propria posizione e chiude in ottava piazza, con un crono complessivo di 1:55.14 e a +0.82 dal vincitore, vale a dire il tedesco Christopher Grotheer. Seconda posizione per il connazionale Axel Jungk, completa il podio il britannico Matt Weston. A completare le prime dieci posizioni, l’altro inglese Marcus Wyatt, il cinese Wengang Yan, il coreano Kim Jisoo e l’altro tedesco Felix Keisinger, quindi alle spalle dell’italiano l’americano Austin Florian e il britannco Craig Thompson. Fuori dalla top-10, ampiamente, l’altro azzurro Mattia Gaspari, che si piazza in sedicesima posizione con un tempo di 1.55.98 a +1.66 di ritardo.