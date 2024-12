La Coppa del Mondo di skeleton lascia la Germania e si sposta in Lettonia. Il budello di Sigulda ospiterà la quarta tappa stagionale, in programma per venerdì 13 dicembre. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha confermato il sestetto azzurro in gara anche nello scorso fine settimana: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari e Giovanni Marchetti al maschile, Valentina Margaglio, Alessia Crippa e Alessandra Fumagalli al femminile. Il programma della tappa lettone prevede la gara maschile alle 9:00 italiane e la femminile alle 14:00. Al momento è il tedesco Cristopher Grotheer a guidare la classifica, dopo aver vinto le prime tre tappe. Alle sue spalle ci sono Matt Weston e Marcus Wyatt, mentre Bagnis è sedicesimo, seguito da Gaspari. Nel femminile è la tedesca Hannah Neise ad essere davanti a tutte, con l’austriaca Janine Flock in seconda piazza e la britannica Freya Tarbit in terza; diciannovesimo e ventesimo posto per Valentina Margaglio e Alessia Crippa.