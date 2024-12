Prosegue a Seoul, in Corea del Sud, la quarta tappa stagionale del World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track. Giornata di sabato 14 dicembre molto positiva per l’Italia, che ha festeggiato un prestigioso secondo posto nella staffetta femminile, tornando sul podio dopo i due bei risultati (vittoria e seconda piazza) ottenuti negli appuntamenti di Montreal, in Canada. Ecco cos’è successo nella mattinata italiana in Asia.

Quartetto d’argento

A formare il team azzurro che ha conquistato la seconda piazza sono state Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro), protagonista di una prova da applausi nella finale A. Nulla da fare contro il Canada, ma le azzurre sono riuscite a lasciarsi alle spalle rivali del calibro di Corea del Sud, Paesi Bassi e Giappone. Menzione speciale infine per Chiara Betti (Fiamme Gialle), che ha gareggiato in semifinale ed ha contribuito a questo piazzamento dell’Italia.

Come cambia la classifica di specialità

Grazie al piazzamento di spicco ottenuto a Seoul, l’Italia riesce a consolidare un piazzamento nelle posizioni di vertice della graduatoria mondiale. La classifica di specialità di World Tour della staffetta femminile vede infatti le azzurre al secondo posto con 304 punti. E non è neppure troppo distante la vetta, occupata dal Canada a quota 360.

I risultati delle altre gare odierne

Buone notizie per la staffetta maschile, seconda nella semifinale alle spalle della Corea del Sud e capace di staccare il pass per la finale A. Out invece ai quarti di finale tutte e tre le azzurre impegnate nei 1.000 metri femminili. Confortola e Ioriatti hanno concluso in terza posizione la propria batteria, mentre Fontana non è andata oltre il quarto posto.

Nono posto nei 1.500 metri maschili per Nadalini, che ha vinto la finale B, mentre Sighel si è dovuto accontentare della tredicesima posizione. Eliminato nel turno decisivo di ripescaggio Antonioli. Infine, nei 500 metri è stato il fotofinish a risultare fatale per Nadalini, uscito di scena nei quarti di finale, così come Previtali, bravo comunque a superare i ripescaggi. Assente invece Sighel, che aveva visto il suo cammino interrompersi già nelle batterie a causa di una squalifica.

Il programma di domenica 15 dicembre

La tappa di Seoul volgerà al termine nella giornata di domenica 15 dicembre. Di seguito le cinque gare in programma, in cui l’Italia andrà a caccia quantomeno del podio: