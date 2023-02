Short track, Malagò: “Fontana gareggerà ancora per l’Italia”

“Il fatto che Arianna Fontana gareggi per l’Italia non è in discussione. Ci siamo sentiti diverse volte e penso che questa sia una bella notizia”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando a margine della presentazione del trofeo Volley-Scuola a Roma. “Non dico che sia stata male interpretata, ma non ha avuto la precisione di raccontare il suo stato d’animo dovuto ad alcune considerazioni fatte in momenti della carriera – ha osservato Malagò – Ne ho parlato anche con il presidente Gios, se ci sono delle questioni aperte vanno circostanziate. Poi chi deve giudicare farà le sue valutazioni, ma la mia fiducia in Arianna è al 100% immutata”.