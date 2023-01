Short track, il Presidente Gios: “Arianna non può decidere i convocati della Nazionale”

Sono giorni di discussioni nel mondo del pattinaggio, dopo il post di Arianna Fontana sui social. La fuoriclasse ha dichiarato un paio di giorni fa la rottura con la Federazione e ha anche affermato di star pensando di gareggiare per gli Stati Uniti. “È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che vi ho aggiornato sui problemi che ho dovuto e devo affrontare. Purtroppo non ci sono state comunicazioni costruttive sulla mia partecipazione ai Giochi Olimpici del ‘26 da parte della FISG dopo che, dall’aprile scorso, ci sono state ammissioni, da parte del presidente della FISG, di errori commessi e fatto promesse che non sono mai state mantenute. Lo staff rimane, in parte, quello che ha permesso ad atleti di prendermi di mira durante gli allenamenti e questo non è accettabile“, un estratto delle parole di Fontana.

Il presidente della FISG, Andrea Gios, è stato ospite della Domenica Sportiva su Rai2, dove ha ribadito alcuni concetti: “Ci sono stati degli incontri in cui abbiamo cercato di capire le esigenze dell’atleta e ci siamo attivati per mettere a sua disposizione una somma di 200.000 euro per garantire tutte le risorse per allenamenti, staff, viaggi ecc. Questa era la proposta, comunicata l’11 gennaio, quando vi era stato anche l’incontro con il presidente del CONI, Giovanni Malagò, e Arianna era serena“, ha sottolineato Gios. “Quel messaggio sui social è stato un fulmine a ciel sereno e si fa riferimento alle questioni personali legate agli episodi in allenamento con altri componenti della squadra. Tutto è stato analizzato dalla Procura Federale, che ha interrogato le parti coinvolte e si è arrivati a un’archiviazione“, ha concluso.

Sulla possibilità di gareggiare per un altro Paese alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Gios ha aggiunto: “Sono convinto che non andrà a pattinare per un’altra nazione e da parte mia non avrà alcuna autorizzazione, qualora volesse farlo. Lei è un’atleta che adoro, ma abbiamo messo a sua disposizione un budget importante e non può pensare di decidere lei l’allenatore o gli atleti da convocare“.