Short track, Europei Danzica 2024: Sighel nella storia, è oro anche nei 1000 metri

Pietro Sighel si prende tutto agli Europei di short track che si concludono in data odierna a Danzica. Dopo il successo nei 1500 metri e quello di ieri nei 500, oggi arriva un tris mai verificatosi prima nella storia azzurra, con il trionfo anche nella gara sui 1000 metri. Il 24enne di Trento ha sbaragliato la concorrenza, chiudendo la sua prova in 1’26″008, riuscendo ad avere la meglio sul britannico Niall Treacy (1’26″111) e sul belga Stijn Desmet (1’26″151).

Di nuovo sul ghiaccio pochi minuti più tardi per la staffetta mista a squadre, Sighel è caduto nella parte di finale di gara mentre l’Italia si stava giocando la medaglia d’oro con l’Olanda. Invece arriva il quarto posto per il quartetto composto anche dalla sorella Arianna Sighel, da Chiara Betti e Thomas Nadalini, con il successo andato all’Olanda su Polonia e Belgio. In precedenza, nella finale A dei 1000 femminili Chiara Betti non era andata oltre la quinta posizione (1’35″193 il suo crono) in un atto conclusivo che ha visto la vittoria della fiamminga Hanne Desmet (1’33″675), davanti alle due olandesi Selma Poutsma e Xandra Velzeboer.