Short track, Coppa del Mondo Dresda 2024: 10 azzurri al via in Germania

La Coppa del Mondo di short track apre il suo 2024 a Dresda, in Germania, in quella che è la quinta tappa stagionale. L’Italia, reduce dalla grande edizione degli Europei di inizio gennaio, si presenta con 10 azzurri nella cornice della Joynext Arena: nel settore maschile saranno in gara Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) mentre in ambito femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) ed Arianna Valcepina (Fiamme Gialle). Rientra, dopo gli infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo, Cassinelli, che scenderà sul ghiaccio nelle prove della staffetta maschile. La squadra italiana verrà seguita dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dall’head coach Maggie Qi, dai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari, dall’aiuto allenatore Davide Viscardi e dall’attrezzista Assen Ivanov Pandov.