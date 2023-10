Short track, Coppa del Mondo 2023: a Montreal senza Arianna Fontana, undici azzurri convocati

Inizia venerdì a Montreal la stagione di Coppa del Mondo di short track, con la prima delle due tappe in programma sul ghiaccio canadese della Maurice-Richard Arena. Lo staff tecnico azzurro capitanato dal High Performance Director Kenan Gouadec e completato dall’head coach Maggie Qi e dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari ha convocato undici atleti. Occhi puntati quindi su Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) al maschile. Lo scorso anno furono sette i podi conquistati dall’Italia nel circuito di Coppa del Mondo: due con la staffetta femminile – di cui uno proprio a Montreal -, uno con la staffetta mista e quattro nelle distanze individuali.

Come è noto per i colori azzurri non ci sarà Arianna Fontana, che nei giorni scorsi ha annunciato che non avrebbe gareggiato in Canada: “Sono una donna di parola e quindi non parto per Montreal – aveva scritto sui social – non gareggerò fino a quando questa situazione non sarà risolta e l’indagine non sarà chiusa“, le sue parole a proposito dell’indagine nata a seguito della sua accusa sull’essere stata presa di mira da alcuni compagni di squadra in allenamento.