Short track, CdM Dresda: Nadalini quinto nei 1000 metri, Ioriatti in finale nei 1500 metri

Quinto posto per Thomas Nadalini (Fiamme Oro) nella finale nei 1.000 metri, valido per la quinta tappa della Coppa del Mondo di short track di scena a Dresda (Germania). L’azzurro è stato il migliore della spedizione nella giornata odierna, in cui sono andate in scena cinque finali, ma purtroppo non ha potuto giocarsi le sue carte per la vittoria a causa di una caduta. Nella finale B, invece, Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser si sono classificati primo e secondo, chiudendo complessivamente sesto e settimo. Settima piazza per Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), brava a spingersi fino in finale nei 1.500 metri ma poi squalificata. Finale B invece per Arianna Sighel (Fiamme Oro) ed Elisa Confortola (Fiamme Oro), rispettivamente nona e dodicesima.

Niente finale invece nella staffetta mista, dove l’Italia si è fermata in semifinale, venendo battuta da Corea del Sud e Francia. Gli azzurri hanno quindi disputato la finale B, non andando oltre la quinta posizione assoluta. Eliminati nei quarti di finale Mattia Antonioli (Fiamme Gialle) – nei 1.500 metri maschili – e Chiara Betti (Fiamme Gialle) – nei 1.000 metri femminili. Fuori ai ripescaggi nelle stesse gare Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle). Infine, per quanto riguarda le staffette maschili e femminile, gli azzurri sono state squalificate e le azzurre sono uscite di scena in semifinale.