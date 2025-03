Flora Tabanelli si garantisce comodamente il pass per la finale dello Slopestyle dei Mondiali di Freestyle 2025 di St. Moritz. La giovane campionessa azzurra, fresca vincitrice della Coppa del Mondo assoluta di Freeski, ha infatti ottenuto il miglior punteggio nella fase di qualificazione di stamane, rendendosi protagonista di una prima run molto solida (77,43 punti) che le consente di sognare la prima medaglia iridata nella finale in programma sabato. Sulla pista elvetica in Engadina, alle spalle della classe 2007 modenese ha chiuso la canadese Megan Oldham con 72,51 punti, mentre la padrona di casa Mathilde Gremaud è terza con il punteggio di 70,92. Sono proprio loro due le più pericolose, che sulla carta possono insidiare Tabanelli, dal momento che la francese Tess Ledeux è assente per infortunio.

I risultati delle qualificazioni: in 12 vanno in finale

TABANELLI Flora ITA 77.43 OLDHAM Megan CAN 72.51 GREMAUD Mathilde SUI 70.92 WOLF Lara AUT 69.28 ANDREWS Ruby Star NZL 63.66 LIU Mengting CHN 62.65 KARAVA Anni FIN 61.29 HAMILL Marin USA 60.64 MUIR Kirsty GBR 58.97 DUMONT ZANELLA Kim FRA 57.92 DISBROWE Madeleine NZL 57.54 HENDERSON Grace USA 55.51

Mondiali freestyle, i risultati del Moguls: oro Laffont

Le prime medaglie di questa edizione iridata di St. Moritz sono assegnate dal Moguls. Nella gara femminile si è imposta la regina delle gobbe Perrine Laffont, al sesto oro iridato in carriera nonché terzo nel Moguls. La transalpina ha trionfato con il punteggio di 77,92 davanti alla giapponese Hinako Tomitaka (75.15) e alla canadese Maia Schwinghammer (74.92), entrambe alla prima medaglia in carriera. Grossa delusione invece per Jaelin Kauf, la regina di quest’anno in Coppa del Mondo. Nella finale infatti la statunitense ha commesso un grave errore nelle gobbe finali, rischiando anche di cadere, e rimane così a bocca asciutta lontana dal podio.

I risultati

LAFFONT Perrine FRA 77.92 TOMITAKA Hinako JPN 75.15 SCHWINGHAMMER Maia CAN 74.92 DESMARAIS-GILBERT Laurianne CAN 69.64 CABROL Camille FRA 68.44 NAKAO Haruka JPN 67.57 WILSON Charlotte AUS 54.27 KAUF Jaelin USA 45.11

Mondiali freestyle: nel Moguls maschile Horishima batte Kingsbury

La gara maschile ha visto l’affermazione di Ikuma Horishima, che questa volta ha avuto la meglio sull’amico rivale Mikael Kingsbury. Il nipponico ha sfoderato una prestazione splendida, chiudendo con quattro rotazioni nel secondo salto che gli valgono la medaglia d’oro con il punteggio di 89.03; secondo posto invece per il canadese, che si ferma a quota 82.68, mentre completa il podio il sud coreano Daeyoon Jung (81.76). Horishima torna così sul gradino più alto del podio a otto anni di distanza dalla doppietta di Sierra Nevada 2017, battendo il dominatore Kingsbury, che arrivava in Engadina forte di tre ori iridati consecutivi nella disciplina e dopo aver vinto la 13esima Coppa del Mondo di gobbe degli ultimi 14 anni.

I risultati