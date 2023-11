Sci freestyle: le squadre di skicross impegnate tra Olgiate Olona e Pitztal

Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha selezionato il team di Coppa Europa/osservati di skicross per il raduno in programma sulla pista austriaca di Pitztal da martedì 7 a venerdì 10 novembre. Si tratta di Aiace Smaldore, Jannes Debertol, Daniel Moroder, Paolo Piccolo, Luca Castellaz, Andrea Chesi e Amelia Rigatti di Grazia, accompagnati dai tecnici Dario Dellantonio e Andrea Tonon, Nicholas Griffani e Alexander Oberhofer. I componenti del gruppo di Coppa del mondo si sottoporranno ai classici test atletici al Mapei Sport Service di Olgiate Olona nella giornata di giovedì 9 novembre con Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech e Yanick Gunsch. I giovani osservati di slopestyle freeski saranno invece al lavoro a Hintertux, sempre in Austria, dal 9 al 13 novembre con Giovanni Marco Miotto, Liam Gamper, Ryo Scherlin e Maria Gasslitter con il tecnico Mattia Fabrinetti.