Dopo la splendida vittoria nel Big Air di Kreischberg, nonché primo trionfo in carriera in Coppa del Mondo, Flora Tabanelli torna subito in pista. Nella giornata di domani, martedì 14 gennaio, infatti, andranno in scena le qualificazioni femminili dello SlopeStyle a Laax, in Svizzera. Un giorno molto importante in vista di quelle che saranno poi le finali di venerdì 17. Mercoledì, invece, sarà il turno delle prove preliminari maschili, che vedranno impegnati il fratello maggiore Miro Tabanelli e Renè Monteleone. Flora arriva all’appuntamento da leader della classifica generale di Coppa del mondo di Freeski con 330 punti e un margine di 30 sulla cinese Gu, specialiste dell’HalfPipe.

SNOWBOARD

Nella stessa località svizzera andranno in scena le gare di snowboard, sempre nell’ambito della disciplina SlopeStyle. In questo caso, il responsabile di settore Filippo Kratter ha convocato Ian Matteoli, Loris Framarin ed Emma Gennero: si parte mercoledì 15 gennaio con i turni di qualificazione, mentre le finali si terranno sabato 18.

La Coppa del Mondo di parallelo invece si sposta dalla svizzera Scuol all’austriaca Bad Gastein con gli azzurri protagonisti e in grado di raccogliere sette vittorie e 13 podi complessivi. Maurizio Bormolini guida la classifica di gigante e Daniele Bagozza e Gabriel Messner sono leader a braccetto in quella di slalom. Proprio lo slalom sarà protagonista martedì 14 gennaio a Bad Gastein: il turno di qualificazione nel primo pomeriggio e le finali in notturna a partire dalle 18:30 coinvolgeranno i tredici atleti convocati dal direttore tecnico Cesare Pisoni, vale a dire i già citati Bormolini, Bagozza e Messner insieme a Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer, Elisa Fava, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti. La tappa austriaca si completerà mercoledì 15 gennaio con la prima prova a squadre della stagione.

SKICROSS

Ancora in ambito freestyle, e in particolare di Skicross, appuntamento in Austria per la tappa di Coppa del Mondo a Reiteralm. In questo caso, occhi puntati su Simone Deromedis, che dall’alto del suo terzo posto nella classifica generale guida la squadra azzurra che è composta anche da Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Jole Galli, come da convocazioni del direttore tecnico Bartolomeo Pala. Domani andrà in scena il turno preliminare in vista di gara-1 di giovedì 16, mentre mercoledì si svolgeranno le qualificazioni valide per gara-2 di venerdì 17.

SALTO CON GLI SCI

Passando poi al salto con gli sci, nel weekend torna la Coppa del mondo con la tappa di Zakopane, in Polonia, che si aprirà venerdì 17 gennaio con il turno di qualificazione sull’Hs140 in vista della prova individuale della domenica, mentre sabato 18 è prevista la prova a squadre. Prima di arrivare nella città polacca, però, i quattro azzurri convocati (Alex Insam, Francesco Cecon, Andrea Campregher e Giovanni Bresadola, quest’ultimo al rientro dopo l’infortunio dello scorso marzo) dal dt Ivo Pertile lavoreranno a Planica, in Slovenia.

Infine, sempre in tema di allenamenti, la squadra A di SnowboardCross sarà al lavoro fino a venerdì 17 tra St. Moritz e Livigno. Sette i componenti della squadra azzurra: Michela Moioli, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi, Matteo Menconi e Lisa Francesia Boirai. Lavoro che è propedeutico al prossimo appuntamento della Coppa del mondo, previsto a Beidahu, in Cina, tra il 31 gennaio e il 2 febbraio.