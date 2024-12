Si è conclusa la tappa di Bakuriani, in Georgia, dello sci freestyle, valida per la Coppa del Mondo maschile 2024/2025. Vince il francese Benjamin Cavet con 84.08 punti nella finale a sei. Appena dietro il canadese Mikael Kingsbury con 82.93 punti. Terza posizione per il finlandese Severi Vierela con 80.80 punti. Quarto e quinto posto per i due svedesi Walter Wallberg (80.66 punti) e Rasmus Stegfeldt (77.47 punti). Diverse sbavature per il francese Thibaud. Rimasti appena fuori dalla finale a sei l’australiano Matt Graham (77.77 punti), lo statunitense Asher Michel (75.28 punti), l’americano Nick Page (75.28 punti), il canadese Julien Viel (74.77 punti), il kazako Pavel Kolmakov (74.33 punti), il canadese Gabriel Dufresne (73.17 punti), lo svedese Filip Gravenfors (72.85 punti), il giapponese Ikuma Horishima (72.01 punti), l’australiano Cooper Woods (68.33 punti) e il koreano Dayeoon Jung (51.09 punti).

Il programma delle prossime gare

La Coppa del Mondo proseguirà nel 2025 con le prove di Klagenfurt, in Austria, il tre e il quattro gennaio, e di Kreischberg, sempre in Austria, il nove e il dieci gennaio.

La classifica generale

Mikael Kingsbury (CAN) 280 punti Benjamin Cavet (FRA) 200 punti Walter Wallberg (SWE) 190 punti Ikuma Horishima (JPN) 150 punti Severi Vierela (FIN) 126 punti Rasmus Stegfeldt (SWE) 103 punti Matt Graham (AUS) 86 punti Nick Page (USA) 85 punti Takuya Shimakawa (JPN) 83 punti Thibaud Mouille (FRA) 61 punti

Al femminile

Vince la statunitense Olivia Giaccio con 80.19 punti. Completano il podio la francese Perrine Laffont con 76.53 punti e l’altra americana Jaelin Kaud con 76.13 punti. Appena fuori dalle prime tre ci sono la kazaka Yuliya Galysheva (74.82 punti) e la statunitense Tess Johnson (73.23 punti). Sesta la canadese Maia Schwinghammer (65.58 punti). Appena fuori dalla finale la giapponese Rino Yanagimoto (72.09 punti). Fuori alle qualificazioni anche la statunitense Kai Owens (69.83 punti), la giapponese Hina Fujiki (69.44 punti), la francese Camille Cabrol (68.49 punti), la statunitense Kasey Hogg (67.99 punti), la tedesca Hanna Weese (67.57 punti), la giapponese Hinako Tomitaka (66.57 punti), la kazaka Anastassiya Gorodko (65.31 punti), l’americana Alli Macuga (59.36 punti) e la canadese Laurianne Desmarais-Gilbert.

Il programma delle prossime gare

La classifica generale