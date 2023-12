Tour de Ski: Pellegrino carico alla guida degli azzurri, con tante assenze tra i big

La diciottesima edizione del Tour de Ski si apre domani con una sprint in tecnica libera all’interno della Nordic Arena di Dobbiaco, in provincia di Bolzano. Sarà primo atto di un trittico pusterese a cui seguirà la tappa di Davos, in Svizzera, che precederà l’atto conclusivo in Val di Fiemme.

Le nevi italiane ospiteranno quindi cinque delle sette tappe complessive del Tour de Ski 2023/24. La prova di apertura stuzzica notevolmente Federico Pellegrino, che guida metaforicamente il gruppo di 21 italiani convocati ad affrontare il giro a tappe sugli sci stretti. Nell’edizione scorsa, Federico Pellegrino ha chiuso al quarto posto della classifica generale.

“Il Tour de Ski si apre con un format a me favorevole, anche se sarà una gara insidiosa. Il tracciato di Dobbiaco è ottimale per ospitare una sprint ed i pretendenti sono numerosi. Ci saranno diverse insidie da gestire“. Sin qui in stagione Pellegrino ha sfiorato il podio nella sprint inaugurale di Ruka (in classico), mentre nella successiva sprint di Trondheim (skating) non ha inciso. “Sono uscito dall’influenza che mi ha colpito a metà dicembre e sono curioso di capire come mi comporterò già da domani. Il mio intento è quello di partire bene sin dalla prima tappa, cercando di sostituire i punti di domanda con dei punti esclamativi“.

Negli ultimi giorni ci sono state diverse rinunce, tra cui quella del finlandese Iivo Niskanen, del francese Richard Jouve e del norvegese Simen Krueger. Oggi è arrivata anche la notizia della positività al Covid di Johannes Klaebo, che dovrà rinunciare alla competizione vinta in tre occasioni.

Sono 21 nel complesso (12 uomini e 9 donne) gli azzurri impegnati nel Tour de Ski. Saranno al via (oltre a Pellegrino) Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Alessandro Chiocchetti, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori, Martino Carollo e Michael Hellweger in campo maschile. Francesca Franchi, Caterina Ganz, Anna Comarella, Nadine Laurent, Martina Di Centa, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Federica Sanfilippo e Nicole Monsorno nelle gare femminili.