Sci di fondo, titoli italiani a Poli nella 50km e Di Centa nella 30km a Pragelato

Sono Fabrizio Poli e Martina Di Centa a vincere i titoli italiani nella giornata di chiusura dei Campionati Italiani di sci di fondo, che si sono svolti a Pragelato. Nella 50km mass start in classico Fabrizio Poli (CS Esercito) ha preceduto Ivan Mariani, secondo a 11″, e Lorenzo Romano, terzo a 16″5 che, scivolato in fondo al gruppo ad inizio gara, è stato autore di un’incredibile rimonta dopo aver cambiato gli sci. Tra gli Under 23 è Denis Doliana (C.S. Carabinieri) ad aggiudicarsi il titolo di categoria. Medaglia d’argento per Mauro Balmetti (Under Up) e bronzo per Andrea Zorzi (C.S. Esercito). Al femminile, ancora una volta è stata Martina Di Centa ad imporsi sulla concorrenza, conquistando il terzo titolo consecutivo in questi Assoluti. Al traguardo, dopo i 30 Km di gara, la 24enne è riuscita ad avere la meglio di Caterina Ganz di 40″6 e Francesca Franchi di 50″3. Nella categoria Under 23 la vittoria del titolo italiano va a Ylvie Folie (C.S. Carabinieri) seguita da Nadine Laurent (Fiamme Oro) ed Elisa Gallo (Fiamme Gialle).