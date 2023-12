Sci di fondo, sprint Trondheim 2023: dominio Norvegia con Klaebo e Skistad. Pellegrino fuori ai quarti

Solito dominio norvegese nella Coppa del Mondo di sci di fondo, che questo fine settimana fa tappa proprio nella terra di Johannes Klaebo, a Trondheim. E davanti al pubblico di casa il fenomeno 27enne non delude e si aggiudica la sprint maschile con il tempo di 2’39″28 in finale, precedendo il francese Chanavat di +0.81 e il connazionale Amundsen di +1.69. Un atto conclusivo che vedeva al via ben cinque sciatori di casa su sei partecipanti, con il transalpino unico ‘intruso’. Quarto Taugboel, quinto Henssen e sesto Valnes. Si è fermato ai quarti di finale Federico Pellegrino, giunto in quarta piazza in 2’54″92 nella prima delle cinque batterie dopo essere entrato nella fase finale con il 20° tempo in mattinata. Eliminati subito, invece, Michael Hellweger (33°) e Davide Graz (41°), mentre non ha preso parte alla gara il giovane Elia Barp.

E la Norvegia festeggia anche al femminile, dove Kristine Stavaas Skistad regala il primo successo stagionale alla sua squadra. In finale, chiudendo in 3’04″71, ha avuto la meglio al fotofinish sulle due svedesi Linn Svahn ed Emma Ribon. Più staccate la statunitense Jessie Diggins e la tedesca Victoria Carl. Sesta posizione per Lotta Udnes Weng.