Sci di fondo, Monsorno decima nella sprint in tecnica classica di Drammen. Vincono Skistad e Klæbo

Sono i padroni di casa Johannes Klæbo e Kristine Skistad a vincere la sprint in tecnica classica di Drammen, ma nella tappa norvegese di Coppa del Mondo di sci di fondo a sorridere è anche l’Italia grazie al decimo posto di Nicole Monsorno nella gara femminile. L’azzurra vince la sua batteria e accede in semifinale, mancando il ripescaggio per soli 21 centesimi di secondo. Il quinto posto in semifinale si tramuta nel decimo nella classifica complessiva, che vede in testa Kristine Stavaas Skistad, capace di imporsi in 3:01.25, davanti alla svedese Linn Svahn (+0.63, con vittoria della coppa di specialità sprint) e alla statunitense Rosie Brennan (+1.82), mentre Johanna Hagström, Nadine Fähndrich e Frida Karlsson completano il quadro delle sei finaliste. Al maschile è dominio per Johannes Klæbo che si piazza in vetta nei quarti, in semifinale e infine anche nell’ultimo atto (2:35.89) davanti ai connazionali Haavard Taugboel ed Even Northug; quarto posto per il canadese Anton Cyr, seguito a propria volta dal francese Richard Jouve e dallo statunitense James Schoonmaker. Non si erano qualificati Michael Hellweger e Federico Pellegrino, rispettivamente 44esimo e 50esimo in qualifica.