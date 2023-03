Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: Golberg sorprende Klaebo, Pellegrino 10° davanti a De Fabiani

I risultati e la classifica della mass start maschile ai mondiali di sci di fondo a Planica 2023. Ad aggiudicarsi la prova sulla lunghezza di 50 km è il norvegese Paal Golberg (2:01.30), che con uno scatto perentorio precede il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo e i due svedesi William Poromaa e Calle Halfvarsson, protagonisti della volata finale. Decimo posto per Federico Pellegrino a +1.46, dopo aver “vinto” la volata con Francesco De Fabiani. La gara ha visto crearsi un gruppetto di una decina di atleti nella seconda parte, in cui sono stati assoluti protagonisti anche i due italiani, autori in generale di una prove generosa e positiva; Pellegrino, però, ha cominciato ad accusare un ritardo importante a circa 15km dall’arrivo, mentre De Fabiani ha invece mollato il colpo proprio all’alba dell’ultimo giro. Per quanto riguarda gli altri due italiani in gara, buon 20esimo posto per Dietmar Noeckler, mentre Giandomenico Salvadori ha chiuso 37esimo.

RISULTATI E CLASSIFICA MASS START MASCHILE MONDIALI PANICA 2023 SCI DI FONDO

Top-10

Golberg (NOR) 2:01.30 Klaebo (NOR) +0.1 Poromaa (SWE) +0.1 Halfvarsson (SWE) +0.2 Nyenget (NOR) +0.6 Niskanen (FIN) +0.9 Toenseth (NOR) +0.12 Burman (SWE) +0.43 Schely (FRA) +0.54 Pellegrino (ITA) +1.46

11. De Fabiani (ITA) +1.47

20. Noeckler (ITA) +3.50

37. Salvadori (ITA) +10.01