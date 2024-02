Sci di fondo, mass start Canmore 2024: vince Kruger, ottimo decimo posto per Elia Barp

Simen Kruger si aggiudica la mass start in tecnica libera a Canmore, in Canada, tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo. In terra nordamericana, il norvegese rompe gli indugi a metà gara e si invola in solitudine verso la vittoria, con il tempo finale di 36.06.5 con dieci secondi di vantaggio sul connazionale Harald Amundsen, che guida la classifica generale e che ha chiuso al secondo posto la gara sui 15 km, battendo allo sprint l’austriaco Mika Vermeulen, oggi al primo podio in carriera.

Per l’Italia, grandissima prestazione di Elia Barp, che ha colto un preziosissimo decimo posto, nonché terza top-10 consecutiva su gare di lunga distanza nel massimo circuito. Il ventunenne bellunese è stato eccezionale nel rientrare sui migliori nel finale, gestendo bene la fatica e capendo di non poter tenere il passo dei primissimi: questa strategia tattica ha fatto la differenza per chiudere entro le prime dieci posizioni centrando un altro risultato di alto livello. Sedicesimo l’altro azzurro Simone Daprà, oggi al miglior piazzamento individuale nella sua carriera in Coppa del Mondo.