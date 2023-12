Sci di fondo: i convocati azzurri per le gare di Ostersund, torna Pellegrino

Federico Pellegrino di nuovo in gara per la terza tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. L’azzurro, che ha saltato gli appuntamenti dello scorso weekend, è tra i nove convocati per la sprint in tecnica classica di sabato 9 dicembre e per la 10 km in tecnica libera di domenica 10 dicembre in quel di Ostersund, in Svezia. Oltre al valdostano troveremo Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà, Elia Barp, Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella.