Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms 2024: Klaebo vince la sprint, Pellegrino fuori ai quarti

I risultati delle sprint in tecnica libera di Goms, valevoli per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Sulle nevi svizzere, al confine con il Piemonte, giornata non semplice per la squadra italiana. Se al femminile nessuna tra Nicole Monsorno, Federica Sanfilippo e Federica Cassol è riuscita a qualificarsi per le batterie, al maschile Federico Pellegrino, Simone Mocellini, Michael Hellweger e Riccardo Bernardi sono riusciti ad accedere ai quarti di finale con l’unica eccezione dell’eliminato Davide Graz.

La notizia del giorno è però l’immediata eliminazione di Federico Pellegrino nei quarti di finale. “Chicco” non riesce a cambiare ritmo, confermando una condizione non certo ottimale in queste settimane. Il terzo posto in batteria non vale il ripescaggio, così alla fine l’unico azzurro ad accedere alle semifinali è un positivo Hellweger che poi cede arrivando ultimo nella semifinale che includeva anche i mostri sacri Klaebo e Chanavat. Proprio questi ultimi sono stati i grandi duellanti della finale, con Johannes Hoesflot Klaebo che è riuscito a battere Lucas Chanavat per un’incollatura grazie a una sontuosa rimonta nel rettilineo conclusivo. Sul podio anche l’altro norvegese Haavard Solaas Taugboel, davanti allo svizzero Valerio Grond, all’altro norge Erik Valnes e al francese Richard Jouve.

Nella gara femminile è dominio totale della Svezia, che piazza ben cinque atlete nella finale e davanti a tutte le altre. La vittoria va a Linn Svahn, che domina e centra il quarto successo stagionale. Sul podio con lei anche Maja Dahlqvist, che invece trova il primo piazzamento tra le prime tre della sua stagione, e Jonna Sundling. Alle loro spalle ancora Svezia con Frida Karlsson ed Emma Ribom, sesta l’unica “intrusa” e padrona di casa Nadine Faehndrich.

Il programma della tappa di Goms si chiuderà domani con due gare sui 20 km, maschile e femminile, entrambe con partenza in linea (mass start).