Sci di fondo, Coppa del Mondo Gallivare 2023: Italia ai piedi del podio nella staffetta maschile

Una bella Italia chiude ai piedi del podio nella staffetta maschile della tappa di Gallivare della Coppa del Mondo di sci di fondo. Gli azzurri Davide Graz, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Elia Barp chiudono a +44.3 dalla Norvegia (Golberg, Nyenget, Krueger, Jenssen) che vince in 1h11’50”5, davanti alla Svezia 1 (+17.4) e alla Germania (+38.1). Quinto posto per gli Stati Uniti, mentre la Finlandia è sesta. L’Italia si è presentata a metà gara in quarta posizione con 9”3 di gap dai due leader, mentre al terzo cambio è sesta a 19”4 dalla Svezia con Usa e Finlandia in quarta e quinta posizione. Nell’ultima frazione Elia Barp ha lottato fino alla fine, cercando l’impresa sul tedesco Sossau.

Al femminile è la Svezia a trionfare a distanza di 14 anni dall’ultima volta. Merito del quartetto formato da Moa Lundgren, Emma Ribom, Ebba Andersson e Moa Ilar che ha completato la 4×7,5km con il tempo di 1h20’19”3 ed un vantaggio di 13”5 sulla Germania (Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink, Victoria Carl) mentre gli Stati Uniti si sono accontentati del terzo gradino del podio (Jessie Diggins, Rosie Brennan, Sophia Laukli, Julia Kern, +27”5). Sesta posizione per la formazione mista Italia-Polonia. Per Caterina Ganz, Anna Comarella e Francesca Franchi con Isabella Marcisz è stato di 4’19”9 il ritardo finale. Quarto posto per la rimaneggiata Norvegia seguita da Svezia 2. Settimo posto per Germania 2, ottava la Finlandia.

La Coppa del Mondo di sci di fondo si sposterà ad Östersund dove sabato 9 dicembre è in programma una sprint in tecnica classica seguita domenica 10 dicembre da una prova individuale a tecnica libera sulla distanza di 10 chilometri.