Sci di fondo, Coppa del Mondo 2023/2024: un ottimo Pellegrino chiude ai piedi del podio la sprint di Ruka

Trionfo di Erik Valnes a Ruka, nella sprint in tecnica classica che ha aperto la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Lo sciatore norvegese ha condotto sin dalle fasi iniziali la finale, precedendo uno straodinario Richard Jouve, giunto a +0.83 al traguardo. Nella volata per il terzo posto riesce ad avere la meglio un Johannes Klaebo un po’ lontano dalle sue migliori giornate. Il campione 27enne di Trondheim ha preceduto un ottimo Federico Pellegrino, che chiude quindi in quarta posizione una giornata davvero positiva. In precedenza, infatti, l’azzurro era stato il più veloce sia nella batteria di quarti di finale che poi in semifinale. L’esperto valdostano era stato l’unico azzurro a qualificarsi per la fase finale di questa sprint. Rammarico per Elia Barp: il giovane atleta bellunese ha sfiorato l’ingresso nei primi 30, chiudendo in 33esima posizione. Poco dietro di lui anche Davide Graz, arrivato 35esimo. Deludente, invece, la prova di Francesco De Fabiani, che ha chiuso abbastanza attardato in 52esima posizione.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: TUTTE LE TAPPE E LE LOCALITÀ

Nella prova femminile è dominio svedese, con Emma Ribon che chiude in 3:00.78 l’atto conclusivo dopo essersi avvantaggiata nei metri finali sulla connazionale Jonna Sundling, la quale deve accontentarsi della seconda piazza a +0.85. In una finale che vedeva al via altre due atlete svedesi, a salire sul terzo gradino del podio è però la norvegese Kristine Stavaas Skistad (3:02.59), che riesce a precedere Karlsson, Svahn e la finlandese Joenssu. Non va oltre la trentesima posizione Caterina Ganz, già brava a centrare l’accesso alla fase finale. Nelle batterie dei quarti, però, l’azzurra delle Fiamme Gialle non è mai riuscita ad essere competitiva per le posizioni divertice della sua gara, terminando sesta a più di sei secondi dalla finlandese Joensuu.