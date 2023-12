Sci di fondo, Coppa del Mondo 2023/2024: a Gällivare vincono Golberg e Diggins. Poca gloria per gli azzurri

Nonostante l’assenza di Johannes Klaebo, è un dominio della Norvegia nella 10 km maschile di Gällivare, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. Ad aggiudicarsi la gara odierna è Paal Golberg in 21:56.7, davanti ai connazionali Amundsen, Andersen e Krueger, tutti distaccati di pochi secondi. Il britannico Musgrave, quinto al traguardo, è l’unico ad inserirsi in una top-7 tutta norvegese, dato che sesto e settimo sono rispettivamente Toenseth e Jenssen. Poca gloria per gli azzurri: Francesco De Fabiani è il migliore dei nostri e ha chiuso 17° a +42.4 dal vincitore. Buona la prova di Davide Graz 22°, così come quella del giovane Elia Barp che ha chiuso 24° a meno di un minuto dal leader. Simona Daprà è invece 31°.

Nella prova femminile a tagliare per prima il traguardo è Jessie Diggins in 24:48.3, al termine di una prova condotta costantemente al comando, precedendo le due svedesi Ebba Andersson e Moa Ilar, staccate rispettivamente di 23”1 e 25”6. Ai piedi del podio, ancora Svezia con Emma Ribom (+47”7) mentre quinta è la francese Delphine Claudel (+50”6) con la norvegese Lotta Udnes Weng in sesta piazza. Caterina Ganz, migliore azzurra di giornata, è 24ima con un ritardo di 1’54”7 nei confronti di Diggins. L’altra trentina Francesca Franchi è 26ima (+2’05); quarantunesimo tempo infine per la bellunese Anna Comarella (+3’03).