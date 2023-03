Sci di fondo, CdM Drammen 2023: dominio norvegese con Klaebo e Skistad, delusione Pellegrino

A Drammen è come al solito un dominio norvegese nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella prova maschile Johannes Klaebo trionfa in 2:31.7, in una finale che vedeva in scena cinque norvegesi su sei al via. Secondo si piazza Erik Valnes, mentre il transalpino Richard Jouve rovina almeno parzialmente la festa scandinava piazzandosi in terza posizione. Simone Mocellini, che aveva ottenuto un ottimo ottavo tempo nelle qualificazioni corse in mattinata, purtroppo non è riuscito a ripetersi nella fase finale. Impegnato nel sesto quarto di finale, l’azzurro si è subito trovato nelle retrovie, staccandosi dal gruppetto di testa e non è mai stato in grado di contendere il passaggio del turno ai suoi avversari. La sorpresa di giornata senza ombra di dubbio è stata l’eliminazione di Federico Pellegrino, giunto 43esimo nel round eliminatorio e quindi non ammesso alle finali. Con lui subito out anche Alessandro Chiocchetti.

ORDINE DI ARRIVO

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2:31.68

2 VALNES Erik NOR 2:33.47 +1.79

3 JOUVE Richard FRA 2:33.81 +2.13

4 EVENSEN Ansgar NOR 2:33.88 +2.20

5 HJELMESET Lars Agnar NOR 2:34.34 +2.66

6 NORTHUG Even NOR 2:36.49 +4.81

Kristine Stavaas Skistad si è aggiudicata la prova femminile, con un forcing finale che le ha permesso di avere la meglio sulla svedese Jonna Sundling e sulla leader della generale Tiril Udnes Weng, arrivata terza e salita sul terzo gradino del podio. Si era fermata nelle batterie dei quarti di finale Nicole Monsorno, che ha provato a spingere molto nella prima parte di gara, ritrovandosi però senza più energie in vista della seconda metà di gara.

ORDINE DI ARRIVO

1 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 2:49.39

2 SUNDLING Jonna SWE 2:50.61 +1.22

3 WENG Tiril Udnes NOR 2:51.22 +1.83

4 GIMMLER Laura GER 2:51.55 +2.16

5 AMUNDSEN Hedda Oestberg NOR 2:53.95 +4.56

6 KERN Julia 2:59.07 +9.68