Sci alpino, Goggia terza nella seconda prova cronometrata a Soldeu: “Bello non avere pressione”

Nina Ortileb è stata la più veloce nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di Soldeu, totalizzando un tempo di 1′ 32” 38. Dietro l’austriaca, al terzo posto, c’è però la nostra Sofia Goggia, la quale, già certa di aver sua la Coppa di specialità, potre gareggiare sempre molta pressione addosso. “Sono contenta perché avere già vinto la Coppa con 200 punti di vantaggio fa stare proprio sereni – ha affermato la bergamasca –. Tutte le altre tre volte sono sempre arrivata con distacchi molto più stretti, mentre quest’anno posso gareggiare con più tranquillità e focalizzarmi meglio sul SuperG. Il manto nevoso è salato, dunque molto scivoloso: oggi, però, la neve si è un po’ compattata e le prove sono andate molto meglio. Quest’anno avevo aperto la prospettiva di tornare a fare gigante, poi ho dovuto rivedere i miei programmi a causa dell’infortunio alla mano. Adesso ci riproverò”, ha concluso Goggia.

Federica Brignone, invece, si è classificata nona. “Ieri il clima era troppo primaverile, mentre oggi la neve era dura, bella, così come siamo più abituate a vederla. La discesa è divertente, ci sono dei passaggi molto interessanti, sebbene la sciata sia un po’ condizionata dal vento. Per me tutte queste gare sono importanti: spero di riuscire a sciare bene nel finale di stagionee di mostrare la mia competitività in tutte le discipline. Da gennaio in poi la mia forma è stata eccellente ed è bello quando riesci a realizzare quello che hai in mente”.

Infine, un 18esimo posto per Elena Curtoni. “Ho preso una bella folata di vento, ma va bene così. A me piace la neve salata, sono condizioni in cui solitamente riesco a fare bene. La pista non è particolarmente dura, ma proverò a dare il massimo. È stata una bella stagione, sono contenta di essere qui a giocarmi qualcosa di importante. Un po’ di stanchezza la sentiamo tutte, ma cercherò di raccogliere le forze per dare tutto quello che mi rimane”.