Sci di fondo, 50 km maschile Oslo 2024: trionfa il solito Klaebo, Pellegrino settimo

Johannes Hoesfloet Klaebo non conosce la parola sconfitta. Il fenomeno norvegese ha vinto anche la storica 50 chilometri di Oslo Holmenkollen, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023/2024, e l’ha fatto grazie ad un finale superlativo, in cui non ha lasciato scampo ai rivali in volata. Come al solito, Klaebo compreso, è stato dominio norvegese con le prime 5 posizioni della classifica occupate da atleti del paese scandinavo.

Sul podio ci sono Martin Loewstroem Nyenget (secondo a +0.4) e Paal Golberg (terzo a +1.1). Quarto posto invece per Harald Oestberg Amundsen, che rischia grosso in ottica classifica generale: è infatti ancora al comando a due sprint dalla fine, ma il distacco di 200 punti non è impossibile da ricucire per Klaebo.

Il primo atleta non norvegese al traguardo è lo svedese Burman (sesto), mentre il primo non scandinavo è Federico Pellegrino, settimo a 6 secondi dalla vetta. Gara davvero positiva da parte dell’azzurro, che se l’è giocata fino alla fine ed ha ottenuto una top 10 per nulla scontata. Più staccato gli altri azzurri: Paolo Ventura 18° a +1:33.4, Giandomenico Salvadori 24° a +1:59.4, Simone Daprà 30° a +2:45.1, Dietmar Noeckler 31° a +2:46.0