Sci di fondo, 10km maschile Falun 2023: vince il norvegese Klaebo, Pellegrino 12°

Si è conclusa la gara di Falun per quanto riguarda lo sci di fondo, con gli atleti che si sono misurati nella 10km maschile a tecnica classica con partenza a intervalli, ultima gara di questo tipo della stagione 2023. Per l’Italia non è stato esattamente un successo, con Federico Pellegrino che si è classificato 12° (+44”5) ed è stato l’unico a disputare una gara di buon livello, mentre più lontani dal gruppo di testa sono arrivati Francesco De Fabiani (30°, +1’34”2), Paolo Ventura (40°, +2’05”) e Simone Daprà (42°, +2’07”8). A vincere la gara è stato il norvegese Johannes Høsflot Klæbo (23’55”3), il quale ha precedeuto sul podio i connazionali Martin Løwstrøm Nyenget (+10”7) e Harald Østberg Amundsen (+20”7).

SCI DI FONDO FALUN 2023 – CLASSIFICA FINALE 10KM MASCHILE

1. Klaebo (NOR) 23’55″3

2. Nyenget (NOR) +10″7

3. Amundsen (NOR) +20″7

4. Golberg (NOR) +23″

5. Hyvarinen (FIN) +24″7

6. Hakola (FIN) +30″4

7. Valnes (NOR) +32″6

8. Krueger (NOR) +34″5

9. Toenseth (NOR) +36″3

10. Halfvarsson (SWE) +36″4

12. Pellegrino (ITA) +44″5

30. De Fabiani (ITA) +1’34″2

40. Daprà (ITA) +2’05”

42. Ventura (ITA) +2’07″8