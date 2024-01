Sci di fondo, risultati e classifica staffetta maschile Oberhof 2024: Italia seconda, vince la Norvegia

La Norvegia vince la staffetta maschile 4×7.5 km di Oberhof, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Il quartetto Nyenget, Valnes, Golberg e Klaebo taglia il traguardo in 1:13:39.2, precedendo di un decimo la prima squadra italiana. Federico Pellegrino, dopo le ottime frazioni di Dietmar Noeckler, Elia Barp, Simone Daprà, sferra l’attacco decisivo nel finale per salire sul podio. Terza posizione per il secondo team norvegese (Taugboel, Toenseth, Krueger, Stenshagen), che a sua volta precede l’altro quartetto italiano composto da Giandomenico Salvadori, Alessandro Chiocchetti, Davide Graz e Simone Mocellini. La Germania I (Brugger, Notz, Moch, Boegl), dopo aver a lungo comandato la gara, cede invece il passo agli avversari negli ultimi due chilometri e chiude al decimo posto. Di seguito, l’ordine di arrivo con i piazzamenti delle squadre azzurre nella staffetta maschile di Oberhof 2024.

ORDINE DI ARRIVO STAFFETTA MASCHILE OBERHOF 2024

Norvegia I 1:13:39.2 Italia I +0.1 Norvegia II +0.8 Italia II +1.6 Finlandia I +2.0 Francia +2.2 Svezia I +2.5 Canada +9.0 Finlandia II +2.0 Germania I +10.0 Germania II +42.9 Svezia II +1:05.4 Usa +1:33.1 Svizzera I +1:33.1 Svizzera II +5:48.7

Kazakhstan NPS (non permessa la partenza)