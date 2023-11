Start list seconda manche slalom maschile Gurgl 2023: due italiani in gara, pettorali di partenza

La start list della seconda manche dello slalom maschile di Gurgl 2023 della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella classifica top-30 rovesciata sono due le italiane in gara, con Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer che proveranno a stupire e recuperare posizioni scendendo tra i primi. Sarà difficile insidiare un Manuel Feller che ha fatto il vuoto durante la manche d’apertura, con solamente due rivali che sono riusciti a stare sotto il secondo di distacco.

START LIST SECONDA MANCHE SLALOM GURGL

1 RUELAND Simon AUT +3.41(30)

2 NEF Tanguy SUI +3.20(29)

3 TAYLOR Laurie GBR +3.15(28)

4 AERNI Luca SUI +3.06(27)

5 PERTL Adrian AUT +2.97(26)

6 DEL CAMPO Juan ESP +2.95(25)

7 MAJOR Billy GBR +2.89(24)

8 KASTLUNGER Tobias ITA +2.87(23)

9 RASCHNER Dominik AUT +2.83(22)

10 KOLEGA Samuel CRO +2.78(21)

11 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR +2.68(20)

12 VINATZER Alex ITA +2.29(19)

13 ZUBCIC Filip CRO +2.20(18)

14 MATT Michael AUT +1.92(17)

15 RYDING Dave GBR +1.71(15)

16 HOLZMANN Sebastian GER +1.71(15)

17 STRASSER Linus GER +1.67(14)

18 YULE Daniel SUI +1.63(13)

19 POPOV Albert BUL +1.61(12)

20 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.54(11)

21 HAUGAN Timon NOR +1.46(10)

22 ROCHAT Marc SUI +1.42(9)

23 ZENHAEUSERN Ramon SUI +1.40(8)

24 JAKOBSEN Kristoffer SWE +1.38(7)

25 SCHWARZ Marco AUT +1.16(5)

26 STEEN OLSEN Alexander NOR +1.16(5)

27 MEILLARD Loic SUI +1.10(4)

28 GSTREIN Fabio AUT +0.99(3)

29 NOEL Clement FRA +0.94(2)

30 FELLER Manuel AUT 53.22(1)